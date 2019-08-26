2019-08-26T12:32:16+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются грозы, ливни и сильный ветер

Порывы могут достигать 17м/с
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ближайшие часы в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. Сотрудники ГУ МЧС предупреждают о том, что днем 26 августа в центральных районах края умеренный дождь, а на востоке - сильный, грозы и сильный ветер. Порывы могут достигать 17 м/с.

Лето в Пермском крае закончилось Синоптики предупреждают о резком похолодании. В среднем температура будет ниже нормы на 2-4 градуса.

В ночь на вторник ожидается сильное похолодание - в Перми температура опустится до 4 градусов, а по краю - до 2...7 градусов. 27 августа также будет холодным днем. В среду в крае пройдут дожди, возможны грозы. А пик похолодания придет на четверг, 29 августа. Ночью температура упадет до +3…+8 градусов с умеренным северным ветром, днем ожидается всего +6..+11 градусов. 30 и 31 августа также будет холодно, но осадки прекратятся. Возможно, потепление придет 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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