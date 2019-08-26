2019-08-26T12:20:23+03:00
Общество

Рейсы из Перми в Мюнхен будет осуществлять авиакомпания «ЮТэйр»

Самолет в Мюнхен будет летать два раза в неделю
Лилия Абибулаева
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авиакомпания «ЮТэйр» получила допуск на выполнение рейсов из Перми в Мюнхен. Издание «Business Class» сообщает о том, что Росавиация выдала разрешение на осуществление рейсов.

Самолет в Мюнхен будет летать два раза в неделю. Кроме того, другая авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск на полеты из Перми в Прагу. Вылеты также будут осуществляться дважды в неделю. Летная программа стартует с 18 сентября. Билеты можно купить уже сейчас.

Напомним, ранее мы писали о том, что с конца октября пермяки прямым рейсом смогут улететь в Китай. Каждый четверг, начиная с 31 октября, из Перми будут выполняться прямые рейсы до китайского острова-курорта Хайнань. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь». Чартерные рейсы будет выполнять авиакомпания «AZUR air» туроператор выступает «Anex Tour». Планируется, что вылеты из Перми в город Санья будут выполняться раз в неделю на авиалайнере Boeing 767-300.

ИСТОЧНИК KP.RU

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