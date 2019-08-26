В лесу в Перми нашли человеческие останки

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-26T12:04:01+03:00

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В микрорайоне Южный в Свердловском районе Перми нашли человеческие останки. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что во время поисковой операции по спасению пропавшего грибника, в районе реки Егошиха был найден человеческий скелет.

Тело погрузили на квадроцикл и передали представителям правоохранительных органов. На данный момент проводится следственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначено несколько судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае на берегу реки нашли тело мужчины. Тело неизвестного мужчины было найдено 23 апреля в поселке Сылва на берегу реки в Ельниках. Местные жители, которые нашли тело, сразу сообщили о находке сотрудникам полиции. Для установления личности погибшего проводились судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU