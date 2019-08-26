«Ушел за грибами и пропал». В Перми разыскивают 73-летнего пенсионера
Сергей Дымов ушел из дома днем 24 августа в лес в микрорайоне Южный, до сих пор о местонахождении пенсионера ничего неизвестно. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Сергей страдает диабетом, ишемической болезнью сердца
Поиски грибника продолжались несколько дней, но до сих пор мужчину не нашли.
Приметы пропавшего: на вид 70 лет, рост 170-175см, плотного телосложения, глаза светлые, волосы седые коротки.
Был одет: серая куртка, рубашка серо-белая в клетку, черные спортивные штаны, черные калоши.
Если вы видели Сергея Дымова, просьба сообщить по телефонам: 2044904 или 102.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пропал 43-летний мотоциклист с татуировкой штурвала. Родственники обратились к волонтерам и в полицию. Также родные пропавшего обращаются к автомобилистам, которые 24 августа ехали по трассе Чусовой - Екатеринбург, с просьбой проверить свои авторегистраторы. Возможно, Евгений попал на камеру видеорегистратора .
ИСТОЧНИК KP.RU