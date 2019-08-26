2019-08-26T10:53:32+03:00
Общество

«Плесень и трещины на стенах». В Перми закрыли отделение больницы

Деятельность медучреждения приостановлена на 90 суток
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Пермскому краю проверило физиотерапевтическое отделение ГБУЗ «КМСЧ» № 1. Проверка показала, что медучреждение находится в ужасном состоянии. Сотрудники ведомства выявили множество нарушений: следы плесени на стенах, разрывы линолеума, трещины на стенах и др.

Медучреждение представляет угрозу здоровью и жизни граждан. Решением суда деятельность медицинской части была приостановлена на 90 суток. Главному врачу вручено требование о приостановлении деятельности физиотерапевтического отделения и предупреждение об уголовной ответственности. Двери больницы опечатаны

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли опасный для жизни дом престарелых. В результате прокурорской проверки были выявлены множественные нарушения, и установлено, что организация работала только для получения прибыли. Пожилые находились в ужасных условиях, пенсионерам не оказывали должного ухода и не следили за их здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рейсы из Перми в Мюнхен будет осуществлять авиакомпания «ЮТэйр»
В Прикамье умер известный педагог и музыкант
В лесу в Перми нашли человеческие останки
«Ушел за грибами и пропал». В Перми разыскивают 73-летнего пенсионера
Как совершенно бесплатно получить карту «Все включено» от АКБ «ФОРА-БАНК»
В Прикамье продолжают восстанавливать размытие железнодорожные пути
Пермяка осудят за расплату банковской картой, которую он нашел на улице
В Перми общественный транспорт начали готовить к осенне-зимнему сезону
Жителя Прикамья предстанет перед судом за выращивание наркотиков
В Прикамье осудят 26-летнего парня за оскорбление полицейских
В Перми открыли для движения нечетную сторону Комсомольского проспекта
В Перми 26-летний автомобилист сбил пешехода на «зебре»
Пермячка ударила ножом своего сожителя
В ДТП в Перми пострадал мотоциклист
В Прикамье пропал 43-летний мотоциклист с татуировкой штурвала
Пермский клуб «Парма» отправился на сборы в Литву
В Пермском крае закончились поиски 13-летнего мальчика
В районы дамбы Чкалова-Стахановская поезд сбил человека
Сборная России по хоккею проиграла Финляндии на Турнире четырех наций в Перми
Автобус с туристами из Перми попал в аварию
В реке Мулянка утонул мужчина
Полицейского щенка из Перми назовут в честь персонажа книг о Гарри Поттере
В Прикамье в аварии пострадали три человека
В Прикамье в аварии погибла 43-летняя женщина
На Комсомольском проспекте высаживают новые деревья и кустарники
Поиски пермяка, который неделю назад ушел из кафе и не вернулся, закончились трагедией
Молодежная сборная России по хоккею обыграла Швецию в Турнире четырех наций