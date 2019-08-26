«Плесень и трещины на стенах». В Перми закрыли отделение больницы

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-26T10:53:32+03:00

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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Пермскому краю проверило физиотерапевтическое отделение ГБУЗ «КМСЧ» № 1. Проверка показала, что медучреждение находится в ужасном состоянии. Сотрудники ведомства выявили множество нарушений: следы плесени на стенах, разрывы линолеума, трещины на стенах и др.

Медучреждение представляет угрозу здоровью и жизни граждан. Решением суда деятельность медицинской части была приостановлена на 90 суток. Главному врачу вручено требование о приостановлении деятельности физиотерапевтического отделения и предупреждение об уголовной ответственности. Двери больницы опечатаны

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли опасный для жизни дом престарелых. В результате прокурорской проверки были выявлены множественные нарушения, и установлено, что организация работала только для получения прибыли. Пожилые находились в ужасных условиях, пенсионерам не оказывали должного ухода и не следили за их здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU