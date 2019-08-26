Пермяка осудят за расплату банковской картой, которую он нашел на улице

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-26T10:24:33+03:00

Мужчина отправится в колонию на два года

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Жительница Перми потеряла банковскую карту. Через личный кабинет в интернет-банке пермячка увидела, что с ее счета списываются деньги. Кто-то расплачивался ее картой за различные покупки.

Полицейские быстро установили, кто тратит деньги женщины. Злоумышленником оказался местный житель.

Мужчина рассказал оперативникам, что нашел карту на улице и решил расплатиться ей в нескольких магазинах. Мужчина совершил покупок на 14 тысяч рублей.

На стадии предварительного расследования он возместил ущерб.

Суд приговорил гражданина к отбытию наказания в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что жительницу Прикамья за неуплату алиментов суд отправил в колонию. В 2017 году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда приговором суда ей было назначено наказание в виде исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU