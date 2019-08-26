2019-08-26T10:00:33+03:00
Общество

В Перми общественный транспорт начали готовить к осенне-зимнему сезону

Сезонное обслуживание пройдут 138 трамваев и 90 автобусов
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Автобусы и трамваи МУП «Пермгорэлектротранс» пройдут технический осмотр и сезонное обслуживание. Особое внимание уделят системам безопасности движения и отопления подвижного состава. В автобусах проверяют работоспособность систем обогрева и вентиляции.

В вагонах трамваев тестируют работу отопительных приборов в кабинах водителей и пассажирских салонах. Внутри транспортных средств проводят проверку дверных и оконных уплотнителей, утепляют кабины водителей трамваев.

Всего осмотр пройдут 138 трамваев и 90 автобусов.

Также проверят и отремонтируют осветительные системы, трамвайные пути, воздушно-контактную сеть и системы пожарной безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Комсомольском проспекте высаживают новые деревья и кустарники. Также на аллее убираются старые липы. Вместо них появятся крупномеры липы мелколистной. А по Комсомольскому проспекту будет высажена двухрядная живая изгородь из кизильника блестящего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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