2019-08-26T09:37:39+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья осудят за выращивание наркотиков

Мужчина занимался распространением конопли
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Добрянском районе Пермского края задержали 20-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в распространении наркотиков.

На след парня оперативники вышли еще в апреле 2019 года. При обыске у молодого человека нашли стеклянные банки с марихуаной общей массой 45 граммов, стебли конопли - 15 граммов.

Парень рассказал сотрудникам полиции, что купил семена наркотика для личного пользования, но когда возникли финансовые трудности, решил начать продавать. Молодой человек оборудовал место для выращивания растения.

В отношении 20-летнего жителя Добрянского района возбудили уголовное дело. Сейчас он ожидает суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина на 9 лет отправится за решетку за хранение наркотиков. По мнению суда, житель Соликамска виновен и ближайшие 9 лет проведет в колонии строгого режима. А также мужчина должен заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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