В Перми 26-летний автомобилист сбил пешехода на «зебре»

СЕГОДНЯ 07:54 2019-08-26T07:54:05+03:00

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В Кировском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадал 44-летний мужчина. Вечером 25 августа по улице 3-Каховская двигался автомобиль «ВАЗ». По предварительной информации, 26-летний водитель «Лады» сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход сильно пострадал. С многочисленными ушибами и переломами его отправили в больницу.

- Установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался в административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в аварии погибла 43-летняя женщина. Утром 24 августа на 460 километре автодороги "М7 Волга" произошла авария. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с иномаркой "Киа Рио", за рулем которой находилась 35-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU