В Перми 26-летний автомобилист сбил пешехода на «зебре»
В Кировском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадал 44-летний мужчина. Вечером 25 августа по улице 3-Каховская двигался автомобиль «ВАЗ». По предварительной информации, 26-летний водитель «Лады» сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пешеход сильно пострадал. С многочисленными ушибами и переломами его отправили в больницу.
- Установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался в административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в аварии погибла 43-летняя женщина. Утром 24 августа на 460 километре автодороги "М7 Волга" произошла авария. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с иномаркой "Киа Рио", за рулем которой находилась 35-летняя женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU