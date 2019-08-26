2019-08-26T07:45:42+03:00
Происшествия

Пермячка ударила ножом своего сожителя

Женщина находится под подпиской о невыезде
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми задержали 44-летнюю местную жительницу за причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю.

Оперативники выяснили, что мужчина и женщина вместе выпивали в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми. Между сожителями началась ссора, в результате которой 44-летняя неработающая пермячка ударила друга ножом.

Мужчина с колото-резанным ранением брюшной полости отправлен в больницу. Злоумышленницу задержали, ей выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в аварии пострадали три человека. Утром 25 августа на трассе Пермь-Березники произошла авария. Водитель автомобиля "Лексус" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с корейской иномаркой. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в результате аварии пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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