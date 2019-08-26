СЕГОДНЯ 07:22 2019-08-26T07:26:40+03:00

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В Свердловском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель мотоцикла. Об аварии в микрорайоне Загарье сообщили в социальных сетях.

Пермяки сообщили, что на улице Крснополянской в результате ДТП пострадал мотоциклист. На фото и видео с места аварии видно, что мужчина сидит на земле рядом с мотоциклом. Второго участника аварии не видно. На месте работаю сотрудники ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/728019" frameborder="0"></iframe> В ДТП в Перми пострадал мотоциклист.

Напомним, ранее мы писали о том, что в районе дамбы Чкалова-Стахановская поезд сбил человека. Вечером в группе "Мой город - Пермь" появилась фотография с места происшествия. Автор поста рассказал, что на железнодорожных путях в районе дамбы Чкалова-Стахановская погиб человек. Он попал под поезд. Обстоятельства трагедии выясняются. Об аварии сообищили пользователи социальных сетей. Пермяки выложили фото с места трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU