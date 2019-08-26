2019-08-26T06:55:47+03:00
Происшествия

В Прикамье пропал 43-летний мотоциклист с татуировкой штурвала

Последний раз его видели 24 августа
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд "Регион59"Фото: поисковый отряд "Регион59"
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Евгений Матковский пропал 24 августа. 43-летний мужчина уехал из Чусового в Пермь на мотоцикле «BMW» желто-серого цвета. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Родственники обратились к волонтерам и в полицию. Также родные пропавшего обращаются к автомобилистам, которые 24 августа ехали по трассе Чусовой - Екатеринбург, с просьбой проверить свои авторегистраторы. Возможно, Евгений попал на камеру видеорегистратора .

Приметы: рост 186см, телосложение плотное, глаза карие, волосы темные, стрижка короткая.

Особые приметы: татуировка на правом предплечье в виде штурвала, шрам на спине, шрам на безымянном пальце правой руки.

Мужчина был одет в желтую куртку, синие джинсы, синие кроссовки, перчатки чёрно-белого цвета.

Если вам известно местонахождение Евгения Матковского или вы его видели, просьба сообщить по телефонам: 102, 89194782333.

ИСТОЧНИК KP.RU

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