Пермский клуб «Парма» отправился на сборы в Литву

СЕГОДНЯ 06:32 2019-08-26T06:32:25+03:00

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Предсезонные сборы пермской баскетбольной команды начались 23 августа в литовском городке Бирштонас. В город - старинный курорт недалеко от Каунаса - отправились Константин Буланов, Глеб Шейко, Николай Жмако, Вадим Бондаренко, Егор Чернышёв, Максим Григорьев, Эйгирдас Жукаускас, Арнетт Моултри, Адас Юшкявичюс, Марекс Мейерис. Вместе с «основой» на сборы полетели игроки молодежки Егор Мельников и Кирилл Будин. Чуть позже к «ПАРМЕ» присоединятся Артем Забелин, Тони Карр и Александр Платунов.

Сборы рассчитаны на месяц. Все это время команда будет находиться в Литве. Также «Парма» сыграет там семь матчей, а еще одну встречу проведет уже в России.

Пермяки смогут оценить подготовку баскетболистов 13 октября, где ребята сразятся с красноярским «Енисеем».

ИСТОЧНИК KP.RU