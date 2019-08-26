В Пермском крае закончились поиски 13-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-26T06:20:57+03:00

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13-летний Матвей К. ушел из дома в Соликамске 22 августа. Мальчик пошел по проспекту Юбилейный и не вернулся домой.

Родные подростка сильно переживали. Родственники забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам.

Поздно вечером появилось информация, что подросток нашелся.

- Найден! Жив и здоров. Всем большое спасибо за помощь!!! - сообщили волонтеры поисковго отряда им. Ирины Бухановой.

Где был мальчик все это время, неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что поиски пермяка, который неделю назад ушел из кафе и не вернулся, закончились трагедией. Еще в субботу, 17 августа, 45-летний житель Кунгура Алексей С. вышел из кафе и пропал. Никто не знал, где мужчина - в кафе он не вернулся, домой не приходил, друзья тоже его не видели. В последний раз он был на связи 17 августа в 22.30. Волонтеры несколько раз выходили на поиски пермяка, но безрезультатно.

ИСТОЧНИК KP.RU