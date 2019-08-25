В районы дамбы Чкалова-Стахановская поезд сбил человека
Вечером в группе "Мой город - Пермь" появилась фотография с места происшествия. Автор поста рассказал, что на железнодорожных путях в районе дамбы Чкалова-Стахановская погиб человек. Он попал под поезд. Обстоятельства трагедии выясняются.
- Как это могло произойти, там же прекрасная видимость, - пишут пользователи сети. - Поезда в том районе всегда сигналят.
- Соболезнования родным и близким, так жаль, - выражают скорбь пермяки.
Ранее мы писали о том, что в Прикамье под колесами поезда погибли двое мужчин. В ночь на 18 июня на 1312 километре 2 пикета перегона «Бородулино – Верещагино» под колеса локомотива попал 27-летний местный житель. Второе трагическое происшествие произошло 1449 километре 2 пикета перегона «Бахаревка-Ферма». Там смертельные травмы получил 65-летний мужчина. По фактам трагедий проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU