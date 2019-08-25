В районы дамбы Чкалова-Стахановская поезд сбил человека

СЕГОДНЯ 21:09 2019-08-25T21:16:23+03:00

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Вечером в группе "Мой город - Пермь" появилась фотография с места происшествия. Автор поста рассказал, что на железнодорожных путях в районе дамбы Чкалова-Стахановская погиб человек. Он попал под поезд. Обстоятельства трагедии выясняются.

- Как это могло произойти, там же прекрасная видимость, - пишут пользователи сети. - Поезда в том районе всегда сигналят.

- Соболезнования родным и близким, так жаль, - выражают скорбь пермяки.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье под колесами поезда погибли двое мужчин. В ночь на 18 июня на 1312 километре 2 пикета перегона «Бородулино – Верещагино» под колеса локомотива попал 27-летний местный житель. Второе трагическое происшествие произошло 1449 километре 2 пикета перегона «Бахаревка-Ферма». Там смертельные травмы получил 65-летний мужчина. По фактам трагедий проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU