Автобус с туристами из Перми попал в аварию

СЕГОДНЯ 16:37 2019-08-25T16:45:49+03:00

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В социальных сетях сообщили о том, что автобус маршрута Казань-Пермь попал в аварию. В транспортном средстве находились туристы из Перми. На фото видно, что у автобуса разбилось лобовое стекло, он получил серьезные механические повреждения.

- Все живы, но пострадал водитель, - сообщили в группе "ЧП ДТП Пермь". - Спасибо водителям, что справились с управлением!

Также автор поста сообщил, что туристам якобы сказали искать попутные машины, а не отправили за ними автобус.

Ранее мы писали о том, что пермские туристы застряли под Ижевском. «Нас остановили и буквально начали заставлять по непонятной причине пересесть в другой автобус, - написали пермяки в соцсетях. - Глава турагентства встал на принцип и отказывался вести нас дальше на нашем автобусе, хотя он исправлен. Вот уже 8 часов мы стоим под Ижевском. У нас маленькие дети ,в наше положение войти не хотят».

ИСТОЧНИК KP.RU