2019-08-25T15:37:09+03:00
Происшествия

В реке Мулянка утонул мужчина

Личность пока не установлена
Елена КОНОВА
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--Фото: архив "КП"
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Утром 25 августа в реке Мулянка в микрорайоне Парковый утонул мужчина.

- Сразу несколько человек видели тело, плывущее по воде, - сообщил нам источник в правоохранительных органах. - Личность погибшего еще не установлена.

По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье в водоеме утонула маленькая девочка. Это случилось еще 28 июня в Кунгуре. Девочка с подружками пришли на пожарный пирс «помочить ножки». Восьмилетняя Лиза зашла в воду, не удержалась и стала тонуть. Подружки испугались и начали звать на помощь.Как рассказали потом девочки, все это видел незнакомый мужчина. Он будто бы сначала хотел помочь Лизе, но потом передумал. Несколькими минутами позже на пирс пришли купаться ребята, один из них увидел девочку и вытащил на берег. К сожалению, она скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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