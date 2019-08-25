2019-08-25T13:57:15+03:00
Общество

Полицейского щенка из Перми назовут в честь персонажа книг о Гарри Поттере

Голосование длилось сутки
Елена КОНОВА
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Пока щенок много спит в силу возраста. Фото предоставлено ГУ МВД России по Пермскому краюПока щенок много спит в силу возраста. Фото предоставлено ГУ МВД России по Пермскому краю
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Пермяки выбрали кличку для новорожденного щенка немецкой овчарки, который в будущем будет служить в полиции.

Напомним, пресс-служба полиции края устроила конкурс на кличку щенка в своем Instagram. Единственное условие - имя для малыша должно начинаться с буквы С. За три дня пермяки предложили более 700 вариантов: Сорель, Снап, Султан, Спартак, Симба, Сармат, Суп.

В итоге полицейские оставили пять кличек, которые понравились больше всех - Смерш, Сталкер, Страж, Северус и Скаут. Голосование длилось сутки.

- Подводим итоги: кличка Северус набрала 87 голосов - это безоговорочная победа, - написали в Instagram пермской полиции.

Северус - это имя одного из главных героев в книгах по Гарри Поттеру. Северус Снегг считается одним из самых любимых и неоднозначных персонажей серии романов о волшебниках.

Тот, кто предложил эту кличку, пойдет на экскурсию в пермский центр кинологической службы и пообщается со служебными собаками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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