Полицейского щенка из Перми назовут в честь персонажа книг о Гарри Поттере
Пермяки выбрали кличку для новорожденного щенка немецкой овчарки, который в будущем будет служить в полиции.
Напомним, пресс-служба полиции края устроила конкурс на кличку щенка в своем Instagram. Единственное условие - имя для малыша должно начинаться с буквы С. За три дня пермяки предложили более 700 вариантов: Сорель, Снап, Султан, Спартак, Симба, Сармат, Суп.
В итоге полицейские оставили пять кличек, которые понравились больше всех - Смерш, Сталкер, Страж, Северус и Скаут. Голосование длилось сутки.
- Подводим итоги: кличка Северус набрала 87 голосов - это безоговорочная победа, - написали в Instagram пермской полиции.
Северус - это имя одного из главных героев в книгах по Гарри Поттеру. Северус Снегг считается одним из самых любимых и неоднозначных персонажей серии романов о волшебниках.
Тот, кто предложил эту кличку, пойдет на экскурсию в пермский центр кинологической службы и пообщается со служебными собаками.
ИСТОЧНИК KP.RU