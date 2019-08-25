2019-08-25T11:53:38+03:00
Происшествия

В Прикамье в аварии пострадали три человека

Их отвезли в больницу
Елена КОНОВА
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Фото с места варии из группы "Подслушано Пермь"Фото с места варии из группы "Подслушано Пермь"
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Утром 25 августа на трассе Пермь-Березники произошла авария. Водитель автомобиля "Лексус" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с корейской иномаркой. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в результате аварии пострадали три человека.

- Оба водителя и пассажир корейского авто были доставлены бригадой "скорой помощи" в больницу с различными травмами, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Сейчас устанавливаются личности всех пострадавших в ДТП. Полицейскими проводится проверка.

Между тем, в социальных сетях появились фотографии с места аварии. Видно, что обе машины получили очень серьезные механические повреждения.

- Товарищи! Куда вы все так торопитесь? Всегда успеете! Берегите себя и своих близких! - пишут пермяки. - Следите за износом резины, водители, не жалейте денег на хорошую - это самое главное в автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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