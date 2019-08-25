В Прикамье в аварии погибла 43-летняя женщина

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-25T11:39:40+03:00

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Утром 24 августа на 460 километре автодороги "М7 Волга" произошла авария. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с иномаркой "Киа Рио", за рулем которой находилась 35-летняя женщина.

- В результате аварии скончалась на месте 43-летняя пассажирка отечественного авто, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Информации о других пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что автобус в Перми врезался в бетонную стену, в результате чего погибла пассажирка. Напомним, что авария произошла 17 августа в районе улицы Новогайвинская. В транспорте ехали 59 пассажиров, 34 из которых пострадали. Двоих детей и двоих взрослых недавно выписали, в больницах по-прежнему остаются 30 пассажиров автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU