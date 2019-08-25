На Комсомольском проспекте высаживают новые деревья и кустарники

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-25T10:56:50+03:00

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На Комсомольском проспекте начались работы по обновлению зеленых насаждений - деревьев и кустарников. Работы проводятся на аллее от улицы Ленина до улицы Екатерининской.

- Кустарнику, который растет на бульваре сейчас – более 45 лет, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Он портит и эстетический вид проспекта, и уже выходит за пределы уровня грунта.

Также на аллее убираются старые липы. Вместо них появятся крупномеры липы мелколистной. А по Комсомольскому проспекту будет высажена двухрядная живая изгородь из кизильника блестящего.

В администрации уточнили, что по всей Перми будут высажены многолетние деревья и кустарники.

- Обновление и расширение зеленого фонда города является важным аспектом его благоустройства, поэтому по окончанию осенней кампании, уже весной, высадка деревьев и кустарников в Перми продолжится, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU