На Комсомольском проспекте высаживают новые деревья и кустарники
На Комсомольском проспекте начались работы по обновлению зеленых насаждений - деревьев и кустарников. Работы проводятся на аллее от улицы Ленина до улицы Екатерининской.
- Кустарнику, который растет на бульваре сейчас – более 45 лет, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Он портит и эстетический вид проспекта, и уже выходит за пределы уровня грунта.
Также на аллее убираются старые липы. Вместо них появятся крупномеры липы мелколистной. А по Комсомольскому проспекту будет высажена двухрядная живая изгородь из кизильника блестящего.
В администрации уточнили, что по всей Перми будут высажены многолетние деревья и кустарники.
- Обновление и расширение зеленого фонда города является важным аспектом его благоустройства, поэтому по окончанию осенней кампании, уже весной, высадка деревьев и кустарников в Перми продолжится, - добавили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU