Молодежная сборная России по хоккею обыграла Швецию в Турнире четырех наций
В Перми проходит Турнир четырех наций. 23 августа молодежная сборная России по хоккею уже обыграла Чехию со счетом 4:1. 24 августа в УДС "Молот" состоялся второй матч, где победа снова ушла к сборной России - команда выиграла сборную Швеции со счетом 1:0. Шайбу забил Максим Сорокин на 13 минуте.
- Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отметил, что игра была тяжелой: «Соперник был немного свежее, чем мы, вчера они играли раньше по времени. Но ничего, в таких играх главное – действовать правильно и терпеть, терпеть», - сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Заключительный матч для сборной России пройдет с Финляндией. Они - чемпионы мира.
Кстати, на матч со Швецией пришли 5 тысяч болельщиков, а за все время Турнира было продано более 13 тысяч билетов.
ИСТОЧНИК KP.RU