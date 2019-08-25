2019-08-25T08:24:37+03:00
Общество

24 и 25 августа в Перми изменятся маршруты трамваев №6 и №8

Пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на другой трамвай
Елена КОНОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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24 и 25 августа изменится движение трамваев №6 и №8. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе по улице Максима Горького. Так, маршрут № 6 будет следовать в объезд по улицам Петропавловской, Борчанинова, Пушкина, Куйбышева и Белинского. А маршрут № 8 будет объезжать места проведения работ по улицам Петропавловской, Борчанинова, Пушкина и Куйбышева, а затем - следовать по обычному маршруту.

- Пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на другой трамвай, - сообщили в пресс-службе мэрии Перми. - Ориентировочно аварийно-восстановительные работы продлятся до 18:00 25 августа.

Пермякам советуют заранее продумывать свои поездки и смотреть расписание на сайте МКУ «ГорТранс».

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье из-за размыва железной дороги изменится расписание электричек. Так, с 23 августа по 25 августа пригородные электропоезда №7161, №7167, №7171 сообщением Кишерть – Пермь-2 будут отправляться от Кунгура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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