«Сходка косолапых». На севере Пермского края тракторист снял на видео десяток медведей

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-24T16:57:55+03:00

Мишки обступили его трактор и судя по повадкам, выпрашивали еду

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Необычное видео снял на севере Пермского края тракторист из Красновишерска. На камеру его сотового телефона попали сразу 11 бурых медведей, гулявших в одном месте в лесу.

- Вот к чему приводит бездумное кормление медведей на трассе. Они даже трактора не боятся. Скоро пойдут в деревни и тогда трагедия неминуема, - подписал опубликованное в соцсетях видео тракторист.

На кадрах медведи подходят к трактору и встают на задние лапы, явно выпрашивая угощение. Хищники ведут себя спокойно, не нападая на человека. А риск для оператора был нешуточный.

Видео быстро набирает просмотры, его начали комментировать пользователи: «Медведи вышли из леса в поисках еды», «Какие бесстрашные люди», «Есть хотят косолапые. Вы есть хотите, идете в магазин, а им куда идти?»

Сходка медведей под Красновишерском..Видео: группа ВКонтакте Пермский край/Реальный край.

ИСТОЧНИК KP.RU