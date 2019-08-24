2019-08-24T16:57:55+03:00
Дом. Семья

«Сходка косолапых». На севере Пермского края тракторист снял на видео десяток медведей

Мишки обступили его трактор и судя по повадкам, выпрашивали еду
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: скрин с видео группы ВКонтакте Пермский край/Реальный край.Фото: скрин с видео группы ВКонтакте Пермский край/Реальный край.
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Необычное видео снял на севере Пермского края тракторист из Красновишерска. На камеру его сотового телефона попали сразу 11 бурых медведей, гулявших в одном месте в лесу.

- Вот к чему приводит бездумное кормление медведей на трассе. Они даже трактора не боятся. Скоро пойдут в деревни и тогда трагедия неминуема, - подписал опубликованное в соцсетях видео тракторист.

На кадрах медведи подходят к трактору и встают на задние лапы, явно выпрашивая угощение. Хищники ведут себя спокойно, не нападая на человека. А риск для оператора был нешуточный.

Видео быстро набирает просмотры, его начали комментировать пользователи: «Медведи вышли из леса в поисках еды», «Какие бесстрашные люди», «Есть хотят косолапые. Вы есть хотите, идете в магазин, а им куда идти?»

Сходка медведей под Красновишерском..Видео: группа ВКонтакте Пермский край/Реальный край.

ИСТОЧНИК KP.RU

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