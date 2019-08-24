«Сходка косолапых». На севере Пермского края тракторист снял на видео десяток медведей
Необычное видео снял на севере Пермского края тракторист из Красновишерска. На камеру его сотового телефона попали сразу 11 бурых медведей, гулявших в одном месте в лесу.
- Вот к чему приводит бездумное кормление медведей на трассе. Они даже трактора не боятся. Скоро пойдут в деревни и тогда трагедия неминуема, - подписал опубликованное в соцсетях видео тракторист.
На кадрах медведи подходят к трактору и встают на задние лапы, явно выпрашивая угощение. Хищники ведут себя спокойно, не нападая на человека. А риск для оператора был нешуточный.
Видео быстро набирает просмотры, его начали комментировать пользователи: «Медведи вышли из леса в поисках еды», «Какие бесстрашные люди», «Есть хотят косолапые. Вы есть хотите, идете в магазин, а им куда идти?»
Сходка медведей под Красновишерском..Видео: группа ВКонтакте Пермский край/Реальный край.
ИСТОЧНИК KP.RU