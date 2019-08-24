Днем в субботу в Перми произошло массовое ДТП

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-24T10:49:02+03:00

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В субботу, 24 августа в Мотовилихинском районе Перми произошло массовое ДТП. На пересечении Бульвара Гагарина и улицы Старцева столкнулись сразу три легковушки.

По информации сервиса Яндекс.Карты, ДТП застопорило движение на данном участке в обе стороны. Скорость движения рядом с местом аварии не превышает 5-10 километров в час.

Авария застопорила движение транспорта. Фото: сервис Яндекс.Пробки

Кадры с места аварии попали в соцсети. Проезжающие мимо этого места водители снимают произошедшее на видео и выкладывают в группы. Судя по кадрам, в ДТП пострадали лишь транспортные средства, пострадавших среди людей нет.

Напомним, ранее мы писали об аварии, которая произошла ночью на улице Чкалова в Перми. 43-летний водитель Яндекс-такси, выполняя заказ, потерял во время движения сознание и въехал в столб. Мужчина погиб на руках у врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU