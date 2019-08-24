В Перми пьяный водитель влетел в пассажирский автобус, стоящий на остановке

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-24T09:29:56+03:00

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В пятницу, 23 августа в Перми по вине нетрезвого водителя произошло ДТП с двумя пострадавшими. Мужчина, управлявший автомобилем УАЗ-3909, не справился с управлением и врезался в стоящий на остановке автобус «Паз», который следовал по маршруту № 26.

- В результате ДТП пострадал и был госпитализирован сам виновник аварии - водитель легкового автомобиля, его на «скорой помощи» отвезли в МСЧ № 4, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Два пассажира автобуса 15 и 13 лет получили ушибы и ссадины, подросткам назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя легковушки составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Возбуждено административное расследование.

Напомним, ранее мы писали о ДТП на улице Уральской в Перми, которое тоже произошло по вине пьяного водителя, возвращавшегося домой после отдыха в ночном клубе. Не смотря на сильнейший удар от столкновения с опорой, мужчина не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU