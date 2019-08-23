Жительницу Прикамья за неуплату алиментов суд отправил в колонию
В Пермском крае за неуплату алиментов к реальному сроку заключения приговорили жительницу Кудымкара. Женщина не исполняла родительские обязанности в отношении двух своих несовершеннолетних детей. Ранее она уже была судима за аналогичное преступление, однако мер к трудоустройству и материальному обеспечению своих детей так и не принимала.
В 2017 году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. - Тогда приговором суда ей было назначено наказание в виде исправительных работ.
На этот раз с учетом имеющейся судимости, суд приговорил виновную к 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Напомним, ранее мы писали про еще одного отца из Кудымкара, долг которого родным детям превысил 130 тысяч рублей. Суд отправил его на полгода в исправительную колонию.
ИСТОЧНИК KP.RU