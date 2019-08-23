В Перми из-за аварии на водопроводе поменяют маршруты трамваи №6 и №8

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-23T17:23:35+03:00

Пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на другой трамвай. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на другой трамвай

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В полночь 24 августа в Перми будет временно изменено движение трамваев №6 и №8. Причина - проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводе по улице Максима Горького на участке от улицы Ленина до Пермской. Работы проводит ООО «Новогор-Прикамье».

Маршрут № 6 «ОАО «Велта» - Разгуляй» будет следовать в объезд по улицам Петропавловской, Борчанинова, Пушкина, Куйбышева и Белинского, далее – по маршруту следования.

Маршрут № 8 «АО «Инкар» - микрорайон Висим» будет следовать в объезд по улицам Петропавловской, Борчанинова, Пушкина и Куйбышева, далее – по маршруту следования.

- Пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на другой трамвай, - сообщили в городском департаменте дорог и транспорта Перми. - Ориентировочно аварийно-восстановительные работы продлятся до 18:00 25 августа.

Пермяков просят заранее планировать свои поездки. С подробным расписанием общественного транспорта в режиме on-line можно ознакомиться на сайте МКУ «ГорТранс».

ИСТОЧНИК KP.RU