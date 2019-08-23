2019-08-23T17:23:35+03:00
Общество

В Перми из-за аварии на водопроводе поменяют маршруты трамваи №6 и №8

Пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на другой трамвай
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на другой трамвай.Пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на другой трамвай.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В полночь 24 августа в Перми будет временно изменено движение трамваев №6 и №8. Причина - проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводе по улице Максима Горького на участке от улицы Ленина до Пермской. Работы проводит ООО «Новогор-Прикамье».

Маршрут № 6 «ОАО «Велта» - Разгуляй» будет следовать в объезд по улицам Петропавловской, Борчанинова, Пушкина, Куйбышева и Белинского, далее – по маршруту следования.

Маршрут № 8 «АО «Инкар» - микрорайон Висим» будет следовать в объезд по улицам Петропавловской, Борчанинова, Пушкина и Куйбышева, далее – по маршруту следования.

- Пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на другой трамвай, - сообщили в городском департаменте дорог и транспорта Перми. - Ориентировочно аварийно-восстановительные работы продлятся до 18:00 25 августа.

Пермяков просят заранее планировать свои поездки. С подробным расписанием общественного транспорта в режиме on-line можно ознакомиться на сайте МКУ «ГорТранс».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24