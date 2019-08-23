Пермская учительница, пострадавшая во время резни в 127 школе, пытается через суд выйти на пенсию

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-23T16:12:10+03:00

Она уже проиграла один судебный процесс

Изменить размер текста: A A

47-летняя учительница Наталия Шугулина, награжденная губернатором Максимом Решетниковым медалью «За отвагу», безуспешно пытается досрочно выйти на пенсию.

В январе прошлого года она получила 15 ножевых ранений во время жуткого нападения двух подростков, устроивших кровавую резню в кабинете, где занимались ученики 4 Б класса. Основной удар приняла на себя их учительница. За проявленное мужество она была награждена правительственной наградой.

Наталия Шагулина долгое время лежала в больнице, она перенесла тяжелый стресс. И решила воспользоваться правом – достигнув 25-летнего педагогического стажа, досрочно выйти на пенсию. Но когда подала необходимые бумаги в Пенсионный фонд - получила отказ. Каким-то образом «потерялся» период, когда она в молодости работала в Верещагинской школе.

21 августа Мотовилихинский суд оставил ее иск без удовлетворения. Из-за давности лет так и не удалось восстановить истину.

К делу подключились представители одной из политических партий и пообещали устроить встречу представителей регионального отделения Пенсионного фонда и департамента образования Перми, чтобы обсудить историю Наталии Шагулиной.

- Такая встреча состоится на следующей неделе, - сообщила координатор проекта «Новая школа» партии «ЕР» Наталья Рослякова. - Я не смогла остаться равнодушной к этой истории. Наталия Шагулина – это настоящий герой нашего времени. Нередко педагоги вынуждены отстаивать досрочный выход на пенсию через суд. На встрече детально разберем сложившуюся ситуацию и выработаем пути решения пенсионного вопроса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Зажали сына в угол и вытащили нож". В суде допросили родителей учеников, пострадавших при резне в школе 127

На скамье подсудимых - охранница, пропустившая подростков в пермскую школу (подробнее…)

Еще больше материалов по теме: «НАПАДЕНИЕ НА ШКОЛУ В ПЕРМИ»

ИСТОЧНИК KP.RU