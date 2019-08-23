2019-08-23T14:32:27+03:00
Общество

Пермские депутаты почтили память героев Курской битвы

В Перми состоялась церемония возложения венков
Лилия Абибулаева
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Фото: Пермская городская думаФото: Пермская городская дума
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23 августа в Перми прошла церемония возложения венков у монумента героям фронта и тыла. Депутаты пермской городской думы почтили память павших в Курской битве.

Цветы к памятнику возложили депутат Госдумы РФ Игорь Сапко, депутат Законодательного собрания Пермского края, Герой России Сергей Яшкин, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, заместитель председателя городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Михаил Бесфамильный, Илья Лисняк, Владимир Манин, Геннадий Сторожев, представители администраций города и края, городского и краевого совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, общественных и религиозных организаций, учреждений и предприятий Перми, делегация национального кадетского корпуса Республики Индии, горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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