2019-08-23T13:57:21+03:00
Общество

В Прикамье из-за размыва железной дороги изменится расписание электричек

На участке будут производиться ремонтные работы
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Из-за большого количества осадков и переувлажнения почвы в Пермском крае размыло железнодорожное полотно. В результате аварии 4 вагона сошли с рельс. На место ЧП незамедлительно выехали ремонтные бригады, но восстановление железнодорожного полотна продолжится и в выходные. В связи с ремонтными работами движение шести поездов из Перми до Кишерти и из Кишерти до Перми, ограничено маршрутами «Пермь 2 - Кунгур», «Кунгур - Пермь 2.

С 23 августа по 25 августа пригородные электропоезда №7161, №7167, №7171 сообщением Кишерть – Пермь-2 будут отправляться от станции Кунгур. Отправление электропоездов из Кунгура в направлении Перми будет осуществляться в рамках действующего расписания.

Отправление электропоездов №7164, №7168, №7174 сообщением Пермь2-Кишерть будет ограничено до станции Кунгур. Ко времени прибытия электропоездов организованы маршруты автобусов со станции Кунгур до Кишерти. Отправление автобусов:

- к поезду №7164 в 15.10;

- к поезду №7168 в 17.10;

- к поезду №7174 в 23.10.

Ограничения не коснутся поездов, следующих транзитов через станции Кунгур и Кишерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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