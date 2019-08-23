В Прикамье из-за размыва железной дороги изменится расписание электричек
Из-за большого количества осадков и переувлажнения почвы в Пермском крае размыло железнодорожное полотно. В результате аварии 4 вагона сошли с рельс. На место ЧП незамедлительно выехали ремонтные бригады, но восстановление железнодорожного полотна продолжится и в выходные. В связи с ремонтными работами движение шести поездов из Перми до Кишерти и из Кишерти до Перми, ограничено маршрутами «Пермь 2 - Кунгур», «Кунгур - Пермь 2.
С 23 августа по 25 августа пригородные электропоезда №7161, №7167, №7171 сообщением Кишерть – Пермь-2 будут отправляться от станции Кунгур. Отправление электропоездов из Кунгура в направлении Перми будет осуществляться в рамках действующего расписания.
Отправление электропоездов №7164, №7168, №7174 сообщением Пермь2-Кишерть будет ограничено до станции Кунгур. Ко времени прибытия электропоездов организованы маршруты автобусов со станции Кунгур до Кишерти. Отправление автобусов:
- к поезду №7164 в 15.10;
- к поезду №7168 в 17.10;
- к поезду №7174 в 23.10.
Ограничения не коснутся поездов, следующих транзитов через станции Кунгур и Кишерть.
ИСТОЧНИК KP.RU