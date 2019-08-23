Пермские следователи проверят факт избиения девочки ее приемными родителями

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-23T13:06:03+03:00

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К уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее дочь избивают в приемной семье.

Родную мать девочки лишили родительских прав, а ребенка отдали в приемную семью. Но через некоторое время девочка сбежала от опекунов из-за побоев. Сейчас ребенок находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних.

В ближайшее время следователи приступят к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что следователи проводят проверку по факту схода вагонов на перегоне в Прикамье. В Прикамье на перегоне Кишерть-Шумково вода размыла железнодорожное полотно, в результате чего с путей сошли 4 грузовых вагона. Повреждено около 60 метров железнодорожного полотна. Следователи Уральского следственного управления на транспорте начали доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU