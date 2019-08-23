2019-08-23T13:06:03+03:00
Общество

Пермские следователи проверят факт избиения девочки ее приемными родителями

Сейчас девочка находится в реабилитационном центре
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

К уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее дочь избивают в приемной семье.

Родную мать девочки лишили родительских прав, а ребенка отдали в приемную семью. Но через некоторое время девочка сбежала от опекунов из-за побоев. Сейчас ребенок находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних.

В ближайшее время следователи приступят к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что следователи проводят проверку по факту схода вагонов на перегоне в Прикамье. В Прикамье на перегоне Кишерть-Шумково вода размыла железнодорожное полотно, в результате чего с путей сошли 4 грузовых вагона. Повреждено около 60 метров железнодорожного полотна. Следователи Уральского следственного управления на транспорте начали доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье загорелись бочки с бензином
В Прикамье мужчина приревновал подругу и поджег сарай конкурента
В Нытве до конца ноября расселят аварийный дом для детей-сирот
В Прикамье разыскивают 5-летнего мальчика из Ростовской области
«Осталась без ноги из-за раны на пальце». Пермячка полгода пытается получить инвалидность
С конца октября пермяки прямым рейсом смогут улететь в Китай
"Едва не задохнулся, но спас". В Перми наградили полицейского, который вытащил из огня ребенка
На трассе в Удмуртии разбился глава Оханского района
В Перми из окна выпал годовалый ребенок
«Милый и похож на Лунтика». Щенка сдали в приют, потому что он подрос
"Нам надо было платить за ипотеку" - так пермяки объясняли, почему они торговали наркотиками
Центральная площадка празднования Дня российского флага в Перми объединила 3200 человек
Неизвестный пермяк разбил окна в автобусе, а потом пересел на трамвай
В Прикамье легковушка насмерть сбила пенсионерку
В Перми День Российского флага на набережной отпраздновали 3200 человек
В Перми игроки «Амкара» откроют футбольную школу
В Прикамье ищут мужчину, который вышел и кафе и пропал
Жительница Прикамья вызвала полицейского, а потом избила его
Состояние пострадавшего на Пермском пороховом заводе улучшилось
За «золото» - 250 тысяч, за «бронзу» - сто