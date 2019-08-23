В Прикамье мужчина приревновал подругу и поджег сарай конкурента

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-23T12:42:09+03:00

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В Пермском крае осудят местного жителя за поджог дома. Как установили сотрудники полиции, пьяный мужчина поссорился с сожительницей. Он приревновал подругу к соседу. В ходе ссоры у злоумышленника возникла мысль отомстить конкуренту.

Выйдя из дома, мужчина прихватил канистру со спиртом и зажигалку. Ревнивец зашел на участок соседа, убедился, что за ним никто не наблюдает, и облил стену сарая с дровами спиртом и поджег. Огонь вовремя заметили другие соседи и вовремя потушили пламя.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина получил сильную травму лица, когда сжигал мусор. В Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что днем в среду, 21 августа, местный житель жег мусор у себя во дворе. Внезапно что-то пошло не так, и мужчина получил травму. Пламя обожгло пермяку лицо. С ожогом 3% лица его отправили в пермский ожоговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU