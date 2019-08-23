2019-08-23T11:00:56+03:00
Происшествия

В Прикамье разыскивают 5-летнего мальчика из Ростовской области

Он может находиться на территории края
Лилия Абибулаева
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Фото: УФССП по Пермскому краюФото: УФССП по Пермскому краю
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Судебные приставы по Пермскому краю содействуют в розыске 5-летнего мальчика. Ребенка незаконно вывезли из Ростовской области. Георгий Козырев может находиться в любом регионе России.

Решением Ворошиловского районного суда города Ростов-на- Дону мальчика должны были пережать матери, но до сих пор его местонахождение неизвестно.

Судебные приставы Пермского края просят оказать содействие в поиске.

Если вы видели 5-летнего Георгия Козырева или знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам:

8 (863) 262-44-69 - дежурная часть УФССП России по Ростовской области

8 (950) 840-63-20 - отдел розыска, реализации имущества должников и розыска детей

8 (908) 181-92-92 - судебный пристав-исполнитель осуществляющий розыск

Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Котляров А.А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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