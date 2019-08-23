2019-08-23T11:00:03+03:00
Общество

«Осталась без ноги из-за раны на пальце». Пермячка полгода пытается получить инвалидность

Женщина попала в бюрократический замкнутый круг
Елена КОНОВА
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Ольге тяжело однойОльге тяжело однойФото: Екатерина ГАСПЕР
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Жительница Перми Ольга работала флористом. Как-то она неаккуратно подрезала ноготь на правой ноге, палец начал болеть. Ольга решила перестраховаться и вызвала «скорую».

- Врачи сказали, что у меня грибок ногтя, и я полтора месяца его лечила, - рассказывает Ольга. - А потом на ступне появилась шишка, она стала расти. Я снова обратилась в больницу. Во время УЗИ выяснилось, что у меня сахарный диабет, а в ногу, к тому же, попала инфекция. Палец удалили. А позже началась гангрена, и ногу ампутировали.

И вот с марта этого года Ольга пытается снова получить инвалидность. Раньше ей платили пенсию в 7700 в месяц, но сейчас нужно продлить инвалидность.

- Как это сделать, если я не могу даже самостоятельно во двор выйти, - переживает Ольга. - Я звоню в соцзащиту, но ничего не выходит. Даже соцработника предоставить не могут без инвалидности. А как же я ее получу, если я совсем одна и не могу передвигаться по городу?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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