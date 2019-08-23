«Осталась без ноги из-за раны на пальце». Пермячка полгода пытается получить инвалидность

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-23T11:00:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Перми Ольга работала флористом. Как-то она неаккуратно подрезала ноготь на правой ноге, палец начал болеть. Ольга решила перестраховаться и вызвала «скорую».

- Врачи сказали, что у меня грибок ногтя, и я полтора месяца его лечила, - рассказывает Ольга. - А потом на ступне появилась шишка, она стала расти. Я снова обратилась в больницу. Во время УЗИ выяснилось, что у меня сахарный диабет, а в ногу, к тому же, попала инфекция. Палец удалили. А позже началась гангрена, и ногу ампутировали.

И вот с марта этого года Ольга пытается снова получить инвалидность. Раньше ей платили пенсию в 7700 в месяц, но сейчас нужно продлить инвалидность.

- Как это сделать, если я не могу даже самостоятельно во двор выйти, - переживает Ольга. - Я звоню в соцзащиту, но ничего не выходит. Даже соцработника предоставить не могут без инвалидности. А как же я ее получу, если я совсем одна и не могу передвигаться по городу?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пила дождевую воду и днями голодала». В Прикамье женщина, лишившаяся ноги из-за диабета, живет без света и воды. 45-летняя Ольга попала в замкнутый круг и не может оформить инвалидность (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU