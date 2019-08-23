2019-08-23T11:03:16+03:00
Происшествия

На трассе в Удмуртии разбился глава Оханского района

Его доставили в реанимацию
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по УдмуртииФото: ГУ МВД по Удмуртии
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В Удмуртской области произошло ДТП, в результате которого пострадал глава Оханского района.

Авария произошла 21 августа. Водитель чудом остался жив. На автодороге Воткинск – Кельчино Воткинского района его иномарка врезалась в припаркованный на обочине грузовик «МАЗ».

Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

В результате ДТП водитель «Тойоты» получил травмы. Мужчина получил серьезные травмы. Его отвезли в реанимацию.

После столкновения у «Тойоты» снесло крышу от удара. Иномарка превратилась в металлолом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье произошло смертельное ДТП.На трассе в Пермском крае столкнулась легковушка и грузовик. В результате ДТП погиб водитель «Лады». По предварительной информации, управляя автомобилем «Лада», он превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Мерседес-Бенц». От легковушки ничего не осталось, кроме груды металлолома. Грузовик от удара съехал в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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