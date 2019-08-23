Центральная площадка празднования Дня российского флага в Перми объединила 3200 человек

СЕГОДНЯ 08:53 2019-08-23T08:53:49+03:00

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22 августа в Пермском крае, как и в других регионах страны, праздновали 350-летие Государственного флага России. Мероприятия прошли во всех территориях региона. Ключевой площадкой стала Соборная площадь в Перми. Здесь для пришедших на праздник были организованы шоу дронов, робоквест и перформанс «Люди-самолеты», для них работали аквагрим и фотозона. На склоне перед городской ротондой открылся арт-объект – гигантский флаг РФ. Также состоялись спортивные соревнования, например забег с флагами РФ, заезд на велосипедах и беговелах, и флешмоб «Сердце России». Праздничные мероприятия объединили 3200 жителей и гостей краевой столицы.

В организации событий Дня флага приняли участие волонтеры. Как рассказала одна из девушек-волонтеров Марина, она помогает в организации массовых культурных и спортивных мероприятий не первый год: «Самое главное на таких праздниках – атмосфера. Люди становятся ближе друг к другу, их объединяет общая радость. Они смеются, болеют за спортсменов или поют любимые песни. Это здорово!»

Концертная программа на Соборной площади продолжалась до 22:00. Хедлайнером стало шоу Давлет Хана (Екатеринбург).

Напомним, также 22 августа прошла акция «Под флагом России», которая собрала 14 ретроавтомобилей. Колонна прошла от площади Дружбы по всем районам города и остановилась на верхней набережной. Гости праздника смогли не только осмотреть старинные авто, но и посидеть внутри и сделать снимки на память.

ИСТОЧНИК KP.RU