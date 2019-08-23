В Прикамье легковушка насмерть сбила пенсионерку

СЕГОДНЯ 07:38 2019-08-23T07:38:02+03:00

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В Краснокамске 22 августа произошло смертельное ДТП. 82-летняя женщина погибла под колесами легковушки.

По предварительной информации, женщина - пешеход переходила дорогу в неположенном месте. Пенсионерка не увидела, что автомобиль «Лада Гранта» находится слишком близко к ней и попала под машину.

В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье произошло смертельное ДТП. В ГИБДД по Пермскому краю корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что рано утром 22 августа на трассе рядом с Соликамском произошло смертельное ДТП. Погиб 27-летний мужчина. По предварительной информации, управляя автомобилем «Лада», он превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Мерседес-Бенц». От легковушки ничего не осталось, кроме груды металлолома. Грузовик от удара съехал в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU