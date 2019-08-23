2019-08-23T06:59:33+03:00
Спорт

В Перми игроки «Амкара» откроют футбольную школу

Тренировки будут проходить на базе МАОУ «СОШ № 42»
Лилия Абибулаева
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Фото:ФК "Амкар"Фото:ФК "Амкар"
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Три бывших игрока футбольного клуба «Амкар» откроют в Перми футбольную школу. Учить детей играть в футбол будут Дмитрий Белоруков,Иван Черенчиков и Сергей Волков.

В школу принимаются дети от четырех до десяти лет. Ребята будут тренироваться на безе школы №42 на улице Нестерова. Сообщается, что цветами школы, как и цветами клуба, будут красный и черный.

Футбольная школа откроет двери уже 9 сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что баскетбольный клуб «Парма» покинул Александр Винник. «Парма» прощается с одним из ветеранов команды, центровым Александром Винником. Как сообщает пресс-служба клуба, он воспользовался опцией в контракте и завершает выступление за "Парму". Вместе с командой Александр дважды становился обладателем Кубка России. Руководство баскетбольного клуба тепло отзывается об Александре Виннике, благодарит его за вклад в развитие баскетбола и желает дальнейших успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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