В Прикамье ищут мужчину, который вышел и кафе и пропал

СЕГОДНЯ 06:43 2019-08-23T06:43:38+03:00

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В Пермском крае разыскивают 45-летнего жителя Кунгура. В субботу, 17 августа, Алексей Сергеев вышел из кафе «Паназия» в Кунгуре и ушел в неизвестном направлении. Как сообщили в поисковом отряде «Регион59», в этот же день в 22:30 он вышел на связь и больше не появлялся. С тех пор его местоположение неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение нормальное, глаза зеленые, волосы русые с сединой, стрижка короткая.

Особые приметы: на правой щеке бородавка, на груди шрам в районе сердца, на правой руке татуировка (служил в ВДВ).

Если вам что-нибудь известно о местонахождении 45-летнего Алексея Сергеева, просьба позвонить по телефонам: 89082481947, 8982443134 или в полицию по телефону 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пропал 23-летний парень с татуировкой совы на руке.

ИСТОЧНИК KP.RU