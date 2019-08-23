Жительница Прикамья вызвала полицейского, а потом избила его

СЕГОДНЯ 06:22 2019-08-23T06:22:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае осудили жительницу Чернушки за применения насилия в отношении сотрудника полиции.

В январе 2019 года жительница Чернушки вызвала полицию, сообщив о краже. Оперативники незамедлительно выехали на место, но заявительница была сильно пьяна. Вместо того, чтобы рассказать об обстоятельствах кражи, 28-летняя местная жительница ударила полицейского кулаком в лицо и по телу. Женщину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья 12 раз ударил подругу ножом. Сотрудники полиции выяснили, что пьяный мужчина повздорил с сожительницей. Разозлившись и не сдержав эмоций, мужчина схватил кухонный нож и набросился на женщину. Подруге злоумышленник нанес 32-летней подруге 12 ножевых ранений в область шеи, груди и рук.

ИСТОЧНИК KP.RU