Состояние пострадавшего на Пермском пороховом заводе улучшилось

СЕГОДНЯ 19:33 2019-08-22T19:33:28+03:00

Его перевели из реанимации в обычное отделение

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Состояние 41-летнего работника Пермского порохового завода, который 31 июля при взрыве на предприятии получил ожоги более чем 30 процентов поверхности тела, улучшилось.

- Пострадавший продолжает лечение в условиях круглосуточного стационара, - сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края. - Он переведен из ожоговой реанимации в отделение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, на пороховом заводе во время перевозки сдетонировало специздели, произошел взрыв, при котором пострадали пять человек. Двое из них получили серьезные ожоги и были госпитализированы в ожоговый центр больницы имени Гринберга. Одного из них врачи не смоли спасти, и спустя несколько дней он скончался.

Состояние второго из пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU