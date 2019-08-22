Состояние пострадавшего на Пермском пороховом заводе улучшилось
Состояние 41-летнего работника Пермского порохового завода, который 31 июля при взрыве на предприятии получил ожоги более чем 30 процентов поверхности тела, улучшилось.
- Пострадавший продолжает лечение в условиях круглосуточного стационара, - сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края. - Он переведен из ожоговой реанимации в отделение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Напомним, на пороховом заводе во время перевозки сдетонировало специздели, произошел взрыв, при котором пострадали пять человек. Двое из них получили серьезные ожоги и были госпитализированы в ожоговый центр больницы имени Гринберга. Одного из них врачи не смоли спасти, и спустя несколько дней он скончался.
Состояние второго из пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Двое пострадавших при взрыве на Пермском пороховом заводе переведены на искусственную вентиляцию легких
Их состояние остается стабильно тяжелым (подробнее…)
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на Пермском пороховом заводе.
Двое из них находятся в ожоговом центре (подробнее)
«Пострадали 3 человека». На Пермском пороховом заводе произошел взрыв.
Два работника предприятия получили ожоги (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU