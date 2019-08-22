"Вытащила на себе". В Прикамье девушка спасла хозяина из горящего дома

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-22T11:05:57+03:00

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Жительница Пермского края, не задумываясь, вошла в горящее здание, чтобы спасти хозяина.

Во вторник, 20 августа, 24-летняя Светлана жительница деревни Верхняя Волпа Юрлинского района увидела, что горит дом ее соседа. Девушка попыталась докричаться до соседа, но мужчина не отвечал.

Тогда девушка приняла решение зайти внутрь. Здание практически полностью было объято огнем. Не испугавшись за свою жизнь, Светлана прошла в комнату и разбудила спящего соседа. Мужчина спал на кровати, а рядом с ним горел пол.

Светлана стала выводить его через дверь на улицу, в этот момент 62-летний хозяин проснулся. Ее муж в этот момент вызывал пожарных.

Когда приехали пожарные, тушить уже было нечего, но существовала угроза распространения огня на соседние постройки.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём. По факту пожара проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU