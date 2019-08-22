2019-08-22T11:05:57+03:00
Общество

"Вытащила на себе". В Прикамье девушка спасла хозяина из горящего дома

Пожар произошел 20 августа
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Жительница Пермского края, не задумываясь, вошла в горящее здание, чтобы спасти хозяина.

Во вторник, 20 августа, 24-летняя Светлана жительница деревни Верхняя Волпа Юрлинского района увидела, что горит дом ее соседа. Девушка попыталась докричаться до соседа, но мужчина не отвечал.

Тогда девушка приняла решение зайти внутрь. Здание практически полностью было объято огнем. Не испугавшись за свою жизнь, Светлана прошла в комнату и разбудила спящего соседа. Мужчина спал на кровати, а рядом с ним горел пол.

Светлана стала выводить его через дверь на улицу, в этот момент 62-летний хозяин проснулся. Ее муж в этот момент вызывал пожарных.

Когда приехали пожарные, тушить уже было нечего, но существовала угроза распространения огня на соседние постройки.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём. По факту пожара проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи проверку по факту схода вагонов на перегоне в Прикамье
Приложение «Мой Tele2» для Android стало лидером рейтинга Роскачества
Из-за ливней в Прикамье размыло железную дорогу
«Они тут целыми стаями ходят!». В Перми детей покусали бродячие собаки
В Перми мужчина получил сильную травму лица, когда сжигал мусор
В Прикамье восстановят исторический комплекс «Усолье Строгановское»
Пермский край в финале «Театрального Приволжья» представят «Балаганчик» и «17-я скрипка»
В Перми 6-летняя девочка получила травмы при падении с турника
«Дягилевский фестиваль» не переносится в Париж
В Перми мотоциклист врезался в металлический забор
В Перми для студентов медакадемии могут построить новый корпус
«Культурная столица». Пермяки выстроились в огромную очередь в галерею
«Разрезало пополам». В Прикамье легковушка врезалась в барьер
Вода размыла единственную дорогу в деревне Чуваки
В Прикамье упростят получение пособия многодетным
В Прикамье девочка сбежала от приемных родителей из-за побоев
Многодетным семьям Прикамье помогут получить пособие
В Перми пассажир поезда избил сотрудника полиции
В Пермском крае клещи покусали 3484 детей
«Пропал по дороге домой». В Прикамье ищут 80-летнего пенсионера со шрамом
Театр "У Моста" переедет на завод Шпагина