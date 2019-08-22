2019-08-22T09:02:29+03:00
Происшествия

В Перми 6-летняя девочка получила травмы при падении с турника

Ее отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Дзержинском районе Перми вечером во вторник, 21 августа, произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что с турника во дворе дома на Монастырской упал маленький ребенок.

Турник находится на высоте около 2 метров. При падении девочка получила травму. В удовлетворительном состоянии ее отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упала 5-летняя девочка. В Перми с высоты 4 этажа из окна упала маленькая девочка. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что трагедия произошла 17 августа в Дзержинском районе. Маленькая девочка выпала из окна 4 этажа пятиэтажного дома. Малышка получила серьезные травмы. Родители незамедлительно вызвали «скорую помощь». В тяжелом состоянии с сочетанной травмой тела 5-летнюю девочку отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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