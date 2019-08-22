2019-08-22T07:43:07+03:00
Происшествия

В Перми мотоциклист врезался в металлический забор

Молодой человек получил травмы
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Индустриальном районе произошло ДТП, в результате которого пострадал мотоциклист. Молодой человек врезался в ограждение.

По предварительной информации от ГУ МВД по Пермскому краю, вечером 21 августа молодой человек двигался по улице шоссе Космонавтов на мотоцикле «Кавасаки». Парень не справился с управлением и влетел в металлической ограждение. Молодой человек получил травмы головы и тела. Его отправили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что мотоциклист превысил скорость. Кроме того, выяснилось, что транспортное средство не было зарегистрировано. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка врезалась в барьер. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что около поселка Дивья автомобиль «Лада» наехал на ограничительный барьер железнодорожного переезда. Машина получила серьезные повреждения. Железный барьер разрезал легковушку пополам от капота до переднего пассажирского сидения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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