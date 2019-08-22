В Перми для студентов медакадемии могут построить новый корпус
Депутаты пермской городской думы на заседании комитета Пермской городской Думы по градостроительству, планированию и развитию территории поддержали внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Перми.
На улице Маршала Жукова и Лермонтова в планах построить международный образовательный кампус для студентов Пермского медицинского университета. Согласно проекту, помимо жилого комплекса там будут располагаться учебная и научная зоны, спортивные сооружения и автомобильная стоянка.
- Пермь развивается, и международный кампус может положительно повлиять на имидж нашего города. Это приоритетный краевой инвестиционный проект!», – отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
Напомним, ранее мы писали о том, что многодетным семьям Прикамье помогут получить пособие.
ИСТОЧНИК KP.RU