В Перми для студентов медакадемии могут построить новый корпус

СЕГОДНЯ 07:32 2019-08-22T07:32:28+03:00

По плану он появится в Ленинском районе Перми

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Депутаты пермской городской думы на заседании комитета Пермской городской Думы по градостроительству, планированию и развитию территории поддержали внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Перми.

На улице Маршала Жукова и Лермонтова в планах построить международный образовательный кампус для студентов Пермского медицинского университета. Согласно проекту, помимо жилого комплекса там будут располагаться учебная и научная зоны, спортивные сооружения и автомобильная стоянка.

- Пермь развивается, и международный кампус может положительно повлиять на имидж нашего города. Это приоритетный краевой инвестиционный проект!», – отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Напомним, ранее мы писали о том, что многодетным семьям Прикамье помогут получить пособие.

ИСТОЧНИК KP.RU