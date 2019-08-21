В Прикамье упростят получение пособия многодетным

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-21T16:12:11+03:00

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Пособия многодетным семьям в Прикамье будут выдаваться тем семьям, в которых доход на одного человека составляет два прожиточных минимума и менее. Порог нуждаемости будет пересчитан в ближайшее время по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Как отметил сегодня, 21 августа, на заседании Правительства Пермского края глава региона, в Прикамье в 2019 году только треть многодетных семей получили выплаты на третьего и последующего ребёнка, при этом средства из краевого и федерального бюджетов были предусмотрены в полном объёме.

По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, на 1 августа из более чем 4 тыс. семей, зарегистрировавших рождение третьего и последующих детей, выплаты назначены только 1,7 тыс. «Основная причина – несоответствие уровня дохода: семьи не проходят порог, необходимый для получения пособия. Сейчас он установлен в размере одного прожиточного минимума на одного члена семьи. Уже вышел указ Президента РФ Владимира Путина, согласно которому будет принят норматив в размере двух прожиточных минимумов. Он вступает в силу с 1 января 2020 года».

Губернатор Максим Решетников поручил Министерству социального развития и Министерству здравоохранения Пермского края (как располагающему данными о детях) оперативно пересчитать порог выплат для всех семей, которые подпадают под новую норму, и своевременно проинформировать их о новом пороге для получении пособия. «Я считаю, что ждать не надо. Давайте установим порог в два прожиточных минимума уже сейчас, не дожидаясь, пока молодые родители придут с пакетами бумаг. Проинформируйте их, помогите собрать документы и, при необходимости, оформить. Потому что молодым родителям порой не до этого. Думаю, будет справедливо, если нововведения мы применим с 1 января 2019 года. Необходимо пересчитать все выплаты с начала этого года – разумеется, с момента рождения ребёнка».

Размер пособия многодетным семьям не изменился: он рассчитывается исходя из данных второго квартала 2018 года и составляет 10 289 рублей. Выплачивается пособие третьему и последующим детям, родившимся в 2019 году, сообщили в Министерстве социального развития Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU