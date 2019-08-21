В Прикамье девочка сбежала от приемных родителей из-за побоев

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-21T15:26:31+03:00

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К уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее дочь, которая проживала в приемной семье, сбежала от новых родителей из-за побоев.

Родную мать девочки лишили родительских прав, и ребенок попал в детдом. Оттуда девочку забрали в приемную семью. Однако новые родители начали избивать ребенка, и девочка сбежала.

Светлана Денисова обратилась в министерство социального развития. После проведенной проверки опекунство было прекращено, и девочку снова вернули в детдом.

- Девочка находится в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так как у несовершеннолетней есть брат, территориальным управлением по результатам диагностики и с учетом мнения детей будет принято окончательное решение по дальнейшему жизнеустройству, - сообщают в пресс-службе уполномоченного по правам детей в Прикамье.

ИСТОЧНИК KP.RU