2019-08-21T15:14:01+03:00
Общество

Многодетным семьям Прикамье помогут получить пособие

Губернатор решил не ждать, когда указ президента вступит в силу
Лилия Абибулаева
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Фото с сайта Правительства ПрикамьяФото с сайта Правительства Прикамья
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В Пермском крае 4 тысячи многодетных семей. Получают пособие меньше половины семей. По мнению Максима Решетникова, причина в несоответствии уровня дохода.

- Основная причина – несоответствие уровня дохода: семьи не проходят порог, необходимый для получения пособия. Сейчас он установлен в размере одного прожиточного минимума на одного члена семьи. Уже вышел указ Президента РФ Владимира Путина, согласно которому будет принят норматив в размере двух прожиточных минимумов. Он вступает в силу с 1 января 2020 года, - отметил Губернатор.

Губернатор предложил не ждать нового года и принять меры уже сейчас. Максим Решетников поручил Министерству социального развития установить порог в два прожиточных минимума. Также отметил, что многодетным семьям необходима помощь с подготовкой необходимых документов.

Размер пособия многодетным семьям не изменился: он рассчитывается исходя из данных второго квартала 2018 года и составляет 10 289 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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