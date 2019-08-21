В Перми пассажир поезда избил сотрудника полиции

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-21T14:47:54+03:00

Специально для этого мужчина сошел с поезда

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В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Ульяновской области. В пресс-службе Уральского следственного на транспорте по Пермскому краю сообщили, что в марте 2019 года мужчина ехал на поезде Омск-Москва. 29 марта он вышел на станции Пермь-2 и пошел в отделение полиции.

Попав внутрь, злоумышленник, ударил сотрудника полиции, который вышел ему на встречу, по голове. Мужчина сломал полицейскому челюсть в двух местах.

Злоумышленника задержали и направили на проведение судебной психолого-психиатрической экспертизой. Результаты показали, что мужчина болен и нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителю Прикамья дали пожизненный срок за изнасилование и убийство школьницы.

ИСТОЧНИК KP.RU